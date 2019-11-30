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Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son bir açıklama geldi. Yapılan değerlendirmelere göre birçok ilde yağmur beklenirken Erzurum, Kars ve Van'da kar ve karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son bir açıklama geldi. Yapılan değerlendirmelere göre birçok ilde yağmur beklenirken Erzurum, Kars ve Van'da kar ve karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz,Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Antalya ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


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