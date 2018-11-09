Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor

Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahmini raporuna göre pastırma yazı sona eriyor. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkar yurt genelinde düşerken, başta Marmara Bölgesi olmak üzere kuzey ve güney kıyılarında sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kuzey ve güney kıyılarında yer yer çok bulutlu bir hava etkili olurken, Zonguldak ve Muğla'da yarın yağmur bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise İstanbul ve Sakarya ıslanacak. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan vatandaşlar sağanak yağışa karşı dikkatli olmalı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgen genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 6°C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ISTANBUL 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELI 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege kıyıları yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Muğla'nın güney kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR 12°C, 21°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MANISA 9°C, 20°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKSARAY 4°C, 16°C

Az bulutlu

ANKARA 5°C, 16°C

Az bulutlu

CANKIRI 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Zonguldak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARABÜK 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 16°C

Parçalı, çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN 13°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SAMSUN 12°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

TRABZON 13°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -3°C, 9°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

KARS -4°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu