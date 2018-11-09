Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor

Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahmini raporuna göre pastırma yazı sona eriyor. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkar yurt genelinde düşerken, başta Marmara Bölgesi olmak üzere kuzey ve güney kıyılarında sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kuzey ve güney kıyılarında yer yer çok bulutlu bir hava etkili olurken, Zonguldak ve Muğla'da yarın yağmur bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise İstanbul ve Sakarya ıslanacak. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan vatandaşlar sağanak yağışa karşı dikkatli olmalı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgen genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 6°C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ISTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KIRKLARELI 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege kıyıları yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Muğla'nın güney kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR 12°C, 21°C
Az bulutlu
KÜTAHYA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANISA 9°C, 20°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AKSARAY 4°C, 16°C
Az bulutlu
ANKARA 5°C, 16°C
Az bulutlu
CANKIRI 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Zonguldak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARABÜK 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 16°C
Parçalı, çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
GİRESUN 13°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SAMSUN 12°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
TRABZON 13°C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
KARS -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu