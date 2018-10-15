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Meteoroloji 3 büyük kent için uyarıda bulundu
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Meteoroloji 3 büyük kent için uyarıda bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarılarda bulundu. Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre 3 büyük kentte hava kapalı ve yer yer sağanak yağışlı olacak.

İstanbul sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağışla ıslandı. Yeni haftaya kapalı havayla başlayan İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava kapalı ve yer yer sağanak yağış görülecek.

Marmara'nın doğusu yerel sağanak yağışlara ev sahipliği yapacak. Kütahya, Bolu, Düzce, Tekirdağ, Kıklareli ve Çanakkale'de akşam saatlerinde sağanak yağışın etkili olması beklenirken vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

,Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Manisa'nın kuzeydoğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.

SURİYE'DEN GELEN TOZ BULUTU GÜNEYDOĞU'YU ETKİSİ ALTINA ALACAK

Adıyaman, gece saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi altında kaldı. Gece geç saatlerde Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle kentte görüş mesafesi azalırken, vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti etkisi altına alan toz bulutu, gökyüzünü farklı bir renge bürüdü. Park halindeke araçların üzeri tozla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde doğusu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı bulutlu 21
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30


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