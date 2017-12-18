Mesut Yılmaz, oğlu Yavuz Yılmaz'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, epilepsi hastalığı nedeniyle ağır stres altına giren oğlu Yavuz Yılmaz'ın intiharıyla sarsıldı. Bu sabah saatlerinde oğlunun cenazesini omuzlayan Yılmaz, cenaze namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eski ve yeni siyasi liderlerin de hazır olduğu cenazede, Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz güçlükle ayakta durabildi.

Cenazeye iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakan Tansu Çiller ve Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra, iş dünyasından Arzuhan DOğan Yalçındağ ve Mehmet Ali Yalçındağ gibi isimler katıldı.

OĞLU TEDAVİYİ REDDETMİŞ

Mesut Yılmaz ile daha önceki yıllarda gerçekleştirdiği bir sohbeti anlatan Taha Akyol, Yılmaz'ın oğlu Yavuz için ciddi bir hastalığının olduğunu ve bundan dolayı büyük endişe yaşadığını paylaştı. Yavuz Yılmaz'ın 7 yıldır epilepsi tedavisi gördüğünü belirten Akyol, 38 yaşında hayata veda eden Yılmaz'ın son dönemlerinde tedaviyi de reddettiğini aktardı.