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Hüseyin TANRIKULU

Meslektaşlarıma Çağrıdır

Bu günkü yazımda değerli meslektaşlarıma bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hatta ellerini vicdanlarına koyarak kendilerinin de her ay uğradığı açık ve net bir haksızlığa karşı görevlerinin ve sosyal sorumluluklarının gereğini yapmaya davet ediyorum.
 
Bir çoğuna basit bir mesele ya da vatandaşlarımızın haksız bir tariz ve şikayeti gibi gelebilir.
 
Ama kazın ayağı öyle değil.
 
Bakınız konu gayet açık, net ve anlaşılır bir konudur.
 
Sosyal medya hesabından kendi videosunu çekip yayınlayan bir Karadenizli vatandaş, elektrik faturalarına eklenen " Sayaç okuma bedeline " itiraz ediyor.
 
Diyor ki:
" Ben asgari ücretle çalışan ve üç çocuğu olan bir vatandaşım. Elektrik faturama 40 Lira sayaç okuma bedeli adı altında haksız bir ek ödeme bindiriliyor. Bu ne kepazeliktir? Bir Apartmana gelip elindeki elektronik aletle 2 saniye içinde borç tespiti yapan görevli, sayaç okuma bedeli olarak bu 40 Lirayı da eklemiş oluyor. Bir apartmanda 20 daire olduğunu düşünürseniz, 20 saniyelik bir çalışma karşılığında vatandaşı 800 Lira borçlandırıp gidiyor.Yani 200 Daire'ye 8000 Lira, 2000 daireye 80 bin Lira sayaç okuma parası yüklenip fatura bırakılıyor. Bu faturaları hazırlayan okuyucu görevlisi ise asgari ücret alan bir kaç zavallı görevli. Buna bir dur diyecek kişi ve makam yok mu? Bu soyguna dur demeyenlere hakkım zehir zıkkım olsun. Kan irin olsun "
 
Bu konuda gerçekten şikayetler ayyuka çıkmıştır.
Acaba neden böyle bir haksızlığa göz yumuluyor?
 
Vatandaş doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'na hitaben şikayetçi oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunca Danışmanı var. Kendilerine bu konunun siyaseten aleyhine olduğunu olsun hatırlatan birileri yok mu?
 
Memlekette soğan fiyatları konusuna bile müdahale eden Sayın Cumhurbaşkanımızın meseleyi ele alması ve acilen yapılan bu yanlışlığı ortadan kaldırması gerekmiyor mu?
 
Daha önemli bir husus ise Gazeteci kardeşlerimizin, Televizyonlarda program ve haber yapan değerli meslektaşlarımızın meseleyi acilen gündemlerine almaları gerekmiyor mu?
 
Asli görevimiz halkın sorunlarını dile getirmek olduğuna göre, buyurunuz, lütfen bu meseleyi önemseyip gündeme taşıyınız.
Bu milleti göz göre göre soyanlara gözümüzü yumarsak ayıptır bize.
 
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