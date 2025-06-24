Yükseköğretim Kurulu (YÖK), mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmak ve istihdamı güçlendirmek amacıyla Türkiye genelinde önemli bir eşleşme sistemini hayata geçirdi.

103 üniversiteye bağlı 388 meslek yüksekokulu, bulundukları il ve ilçelerdeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı 367 oda ve borsa ile eşleştirildi.

Protokol eğitimden istihdama uzanan geniş bir alanı kapsıyor

21 Nisan’da imzalanan “Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü” ile birlikte, eğitim içerikleri sektörle birlikte hazırlanacak; atölye ve laboratuvar altyapısı geliştirilecek; öğrenciler staj, uygulamalı eğitim ve istihdam imkânı bulacak.

YÖK ve TOBB, bu modelle üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirerek yerel iş gücü ihtiyacına daha hızlı cevap verilmesini amaçlıyor.

Özvar: “Sektörle entegre bir eğitim modeli başlatıyoruz”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni sistemin mezunların istihdamına doğrudan katkı sağlayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Üniversitelerin sektörle eş güdümlü çalıştığı, iş dünyasının aradığı becerilere sahip mezunların yetiştiği bir model inşa ediyoruz. Öğrenciler iş hayatına daha donanımlı girecek, uygulamalı bilgi ön planda olacak. Bu sistem, iş dünyasının sahadaki bilgisiyle sınıf ortamını birleştirecek.”

Yeni model kapsamında iş dünyasının deneyimli temsilcileri, meslek yüksekokullarında ders verebilecek; böylece sektörel bilgi doğrudan öğrencilere aktarılacak.