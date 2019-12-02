Merve Özbey nişanlandı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile dün akşam nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımını attı.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey ile sevgilisi Kenan Koçak evlilik yolunda ilk adımı attı. Evini nişanı için hazırlatan Özbey, bu mutlu anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kenan Koçak, kız evine adeta konvoy eşliğinde geldi.

Uzun süredir birlikte olan Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti pazar akşamı aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Instagram hesabından nişana ait bir fotoğraf paylaşan Merve Özbey, "Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun" notunu yazdı.

Misafirlerine kendi elleriyle kahve yapan Merve Özbey, nişanlısına da tuzlu kahve yaptı. Özbey, nişan töreninde tüm geleneklere uymaya özen gösterdi. Kenan Koçak ise Merve Özbey'in evine mehter takımı eşliğinde geldi. Öte yandan Merve Özbey katıldığı bir programda düğün tarihini 19 Ocak olarak açıklamıştı.