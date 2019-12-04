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Merve Boluğur depresyondan çıktı
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Merve Boluğur depresyondan çıktı

Depresyonda olan güzel oyuncu Merve Boluğur son olarak bir arkadaşının doğum gününde kurtlarını döktü.

Depresyonda olan güzel oyuncu Merve Boluğur son olarak bir arkadaşının doğum gününde kurtlarını döktü.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la 2015 yılında nikah masasına oturan ve iki yıl sonra boşanan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yakından tanıdığı herkesi silmesiyle gündeme gelmişti. Bu hareketinden sonra hayranları tarafından "Travmayı atlatamadı" yorumları yapılan güzel oyuncu, arkadaşının doğum gününde doyasıya eğlendi.

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Boluğur bir ara kendine ait kozmetik markası çıkararak güzellik sektörüne adım atmıştı. Ancak oradan da istediğini alamadığı iddia edilen Boluğur'un iş ve özel yaşamındaki mutsuzluk nedeniyle zor zamanlar geçirdiği konuşulmaya başlanmıştı.


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