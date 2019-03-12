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Mersinli balıkçılar köpekbalığı yakaladı
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Mersinli balıkçılar köpekbalığı yakaladı

Mersin'de balıkçılar 350 kilogram ağırlığında yaklaşık 2,5 metrelik köpekbalığı yakaladı.

Mersinli balıkçılar, Akdeniz'de 12 mil açıkta 'pamuk' cinsi bir köpekbalığı yakaladı. Mersin Balık Pazarı'nda sergilen köpekbalığı pazara gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi, vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çektirip öz çekim yaptı. 

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, yakalanan köpekbalığının ‘pamuk' cinsi olduğunu söyledi. Köpekbalığının 350 kilogram ağırlığında olduğunu kaydeden Polat, "Balıkçılarımız bu balığı 3 saatlik bir uğraş sonucunda yakaladı. Normalde biz bunu nisan ve mayıs aylarında bekliyorduk. Köpekbalıklarının sahile inme oranı o aylarda çoğalıyor. Fakat Akdeniz'de havaların ısınması nedeniyle köpekbalığının görülme oranı mart ayına yansıdı. Bu, şu an ilk köpekbalığımız. Bundan sonra da devamının geleceğini umuyoruz" dedi. 

Polat, köpekbalığı etinin akciğer kanserine iyi geldiğini de ileri sürerek, "Denizde kansere yakalanmayan tek hayvandır. O nedenle derneğimize kayıtlı kanser hastalarına bu köpekbalığımız dağıtılacak" ifadelerini kullandı.  

 


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