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Mersin şokta!..Başkan Kocamaz; 'bize kumpas kuruldu'
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Mersin şokta!..Başkan Kocamaz; 'bize kumpas kuruldu'

İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusunun geç yapılması ve kabul edilmemesi Mersin'de büyük bir infial uyandırdı. Haberin duyulmasından sonra belediye binası önünde toplanan binlerce Mersinli saatlerce protesto gösterisinde bulundu.

İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusunun geç yapılması ve kabul edilmemesi Mersin'de büyük bir infial uyandırdı. Haberin duyulmasından sonra belediye binası önünde toplanan binlerce Mersinli saatlerce protesto gösterisinde bulundu. 

EVRAKLARI 17.00'DEN SONRA TESLİM ETTİLER

İYİ Parti Genel Merkezi, belediye başkanlığı için aday listeleri tesliminin bugün saat 17.00'de bitmesine rağmen Mersin İYİ Parti yetkilerinin ellerindeki başvuru belgelerini YSK'ya bu saatten sonra teslim ettikleri bu yüzden Burhanettin Kocamaz'ın büyükşehir belediye başkan adaylığının kabul edilmediğini duyurdu.

HABERİ ALAN VATANDAŞLAR ÇILDIRDI

 Olayın üzerindeki sis perdesinin kalkmasını bekleyen İYİ Parti camiası haberin şokuyla kendilerini belediye binası önüne attı. Aradan geçen saatlerde gittikçe büyüyen protestocu vatandaşlar saatlerce slogan attılar. Sinirlerin gerildiği anlarda belediye binasının balkonuna çıkan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, vatandaşları sukunete davet etti.

KUMPAS TERTİBİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Kendilerinin büyük bir kumpasa kurban edilmeye çalışıldığını ifade eden Burhanettin Kocamaz, şunları söyledi: "Maalesef görevi yerel yönetimler adaylarının başvuru evraklarını YSK'ya teslim etmek olan şahıs, evrakları saat 17.00'den sonra teslim etmiştir. YSK bu başvuruyu kabul etmemiştir. Bizimle başından beri uğraşan ve kabullenemeyenler yeni oyunlar peşindedirler."

ADAY YAPILMAYACAK DEMİŞLERDİ

"MHP Belediye başkanı Hamit Tuna geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşmada Burhanettin Kocamaz İYİ Partiden bile aday yapılmayacak demişti. Bu konuşmayı şimdi hatırlıyoruz. Bir bildikleri mi vardı acaba? Bu konuda gerekli girişimleri yapacağız. Ama Burhanettin Kocamaz bu davadan kolay vazgeçmez. Sabırla gelişmeleri takip edeceğiz. Başka kapıları zorlayacağız vazgeçmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz."

MERSİN TEŞKİLATI GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan İYİ Parti Genel Merkezi yaptığı açıklamada bu olaya sebebiyet veren İYİ Parti Mersin İl Teşkilatının görevden alındığını duyurdu.


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