Mersin şehidini bağrına bastı

Şırnak'dan cephane infilakı ile sarsılan, şehit ve yaralı Mehmetçiklere üzülen Türkiye bu kez yine Şırnak'dan gelen Mersinli askerin şehadet haberiyle yıkıldı.

EL YAPIMI PATLAYICI

PKK terör örgütü tarafından yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilakı neticesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Mersindeki ailesine acı haber öğlen saatlerinde ulaştı.

OPERASYONDA ŞEHİT OLDULAR

Şırnak'da Görmeç köyü kırsalında, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca gerçekleştirilen, 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar operasyonu'nda Gabar Dağı Geverkaya Tepe Bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önceden yerleştirilen basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

ERDEMLİDE ŞEHİT ACISI

Operasyonda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın şehadet habmeri Mersin'de oturan ailesine ulaştı. Mersinin Erdemli İlçesi Esenpınar Mahallesi'nde oturan ailesine, Kaymakam Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü tarafından verildi.

AİLENİN TEK ERKEK EVLADI

Tek erkek evlatlarının şehadet haberi ile yıkılan baba Ayhan Doğan ile anne Halime Doğan gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

İki çocuklu ailenin erkek evladı olan şehit Doğan'ın, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Erdemli'de son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.