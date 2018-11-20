Mersin narenciye renklerine büründü

Bu yıl geniş katılımle tüm dünyanın dikkatini çeken 6. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, 30 ülkeden 700 gösteri sanatçısının katılımyala gerçekleşti. İki bin 500 kişilik dev kortej ve narenciye temalı figürlerle renkli görüntülere sahip olan Mersin'de, yabancı konuklar ve binlerce Mersinli iki gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı.

TÜRKİYE'NİN LİMON PORTAKAL DEPOSU

Narenciye'nin en çok yetiştiği şehir olarak ürüne sahip çıkan Mersin, bu sene turuncu, sarı renklere büründü. Türkiye'de limon üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin yetiştiği ve diğer narenciye ürünlerinde ise açık farkla ipi göğüsleyen Mersin her sene narenciye festivalinin çıtasını yükseltiyor.

NARENCİYENİN RENKLERİ ŞEHRİN SÜSÜ OLDU

İki gün boyunca binlerce misafire kapısını açan Mersin'de çeşitli sportif aktiviteler ve eğlenceler şehirin kültür dokusunu güçlendiriyor. Yaklaşık 70 ton narenciye ile bezenen dev dekoratif figürler motorize ekipler tarafından şehrin dört yanında keyifli kortejler oluşturdu. Sıra sıra karayoluna çıkan hayvan, bitki ve çeşitli temalarda dev figürler vatandaşları hayli şaşırttı.

HALK CADDE VE KALDIRIMLARI DOLDURDU

Kaldırımlara doluşan çocukların yüzünü güldüren ve heyecanlandıran figürler aynı zamanda dünya basını içinde görsel bir malzeme oldu. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, yörükler, kültür, sanat ve spor toplulukları, zirai birlikler, sivil toplum kuruluşları, palyaço ve maskotlar, bisiklet ve motorsiklet kulüpleri, klasik otomobil tutkunları ve yürüyen resim sergisi kortejdeki yerini aldı. Mersinin tanıtımı amacıyal bir aya gelen kurum ve kuruluşları ortak çalışmaları, şehirde sağlanan birlik ve beraberliği öncü oldu.

İKİ BİN GÖNÜLLÜ SEFERBER OLDU

Mersin Ticaret Borsası koordinatörlüğünde Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeleri ve bir çok sivil toplum kuruluşu ve derneklerin destekleriyle aylar öncesinden başlanan hazırlık çalışmalarının ardından görücüye çıkan uluslararası festivalde görev alan iki bin gönüllü, Mersin sahilini ve Adnan Menderes Bulvarı'nı narenciye cennetine çevirdi.

"'NARENCİYE MERSİN'DİR"

Türkiye'de meyve ile süsleme yapılan ilk festival olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde 'Narenciye Mersindir. Narenciye'ye sahip çıkmak, Mersin'e sahip çıkmaktar' sloganı ile narenciyenin tanıtımı ve Mersin için önemine dikkat çekildi.

VATANDAŞLAR EĞLENCEYE DOYDU

Yetmiş ton narenciyenin süsleme aracı olarak kullanıldığı festival yüzbinlerce Mersinli'ye, iki gün süren eğlence dolu bir şenlik ortamı sunarken, festival için Mersin'e gelen yabancı ülkelerin gösteri grupları da iki boyuncua sahne alarak kendi ülkelerine özgü danslar ve çeşitli gösterilerle festivalde yer aldı.

KONSERLER VE GASTRO ŞOVLAR

Festival programı içinde Narenciye lezzetleri sergisi, gastro şovlar, yelken yarışları, flyboard gösterileri, halkoyunları, mini konserler, defileler, dans gösterileri ve çeşitli mizansenlerle festivale katılanlara dolu dolu programlarla eğlenceli anlar yaşatıldı.

ULUSLARARASI MERSİN MARATONU GÜN SAYIYOR

Uluslararası Mersin Narenciye festivali'ne özgü ürünler dışında narenciye değerlendirenlerinin tanıtımı izin de 150 stant kuruldu. Çeşitli kurum ve kuruluşların Mersin'e özgü değerleri sergilediği stantlarda Mersin Büyükşelir Belediyemiz tarafından katılımcılara 5 bin Türk bayrağı, binlerce limon fidesi, magnetler, anahtarlık ve üç boyutlu Mersin kartpostalları, Mersin'e özgü kitaplar ve yayınlar ile tanıtım broşürler dağıtıldı.

16 Aralık tarihinde gerçekleştiriecek 4.'ncü Uluslararası Mersin Maratonu standında yaklaşık 5 bin kişinin maraton kaydı gerçekleştirildi.