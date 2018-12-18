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Mersin maratonunda parkur rekoru kırıldı
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Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Mersin maratonunda parkur rekoru kırıldı

Mersin 4. Uluslararası Maratonu adeta bir şenlik havasında geçerken yeni bir parkur rekoruna da ev sahipliği yaptı. Kenyalı atlet Limo, finish'i göğüslerken parkurk rekorunu 2.10.10'a indirdi.

Mersin 4. Uluslararası Maratonu adeta bir şenlik havasında geçerken yeni bir parkur rekoruna da ev sahipliği yaptı. Kenyalı atlet Limo, finish'i göğüslerken parkurk rekorunu 2.10.10'a indirdi. 

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REKORLAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Henüz dördüncü yılında olan Mersin Maratonununda parkur rekoru 2.10'a yaklaştı. Maratonun erkekler birincisi Kenyalı Kenneth Kiplagat Limo, ipi göğüslerken parkur rekonunu 2.10.10'a indirdi.

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Mersin Büyükşehir belediyesi'nin organize ettiği dördüncü kez düzenlenen ve bu yıl AAF Bronz Kategöri yol yarışmaları arasında yer alan Uluslararası Mersin Maratonu'nda erkeklerde parkur rekoru yenilendi. Yarış 2.10.10'luk dereceyle kazanan 28 yaşındaki Kenyalı Kenneth Kiplagat Limo, parkur rekorunu 1 dakika 11 saniye aşağıya çekti.

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KENYALI ERKEKLER ÖN SIRADA

Erkeklerde 194 maratoncunun tamamladığı yarışta podyumdaki diğer isimler de kenyalılardan oluştu. Hillary Chumba 2,10.42 i.le ikinci, BenardCheruiyot Sang ise 2.14.44 ile üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde en iyi dereceyi olan Türk atlek 2.23.10 ile deneyimli maratoncu Bekir karayel olurken, Ömer Alkanoğlu ve Ercan Arslan da Türk atletler klasmanında podyuna çıkan isimlerdi.

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KADINLARDA ETİYOPYALI BİRUK

Kadınlarda Etiyopya'dan Konjit Biruk, 2.33.18 ile ipi göğüslerken, vatandaşı Chaltu Dida 2.35.44 koşarak ikinci sırayı aldı. Kenya'dan Gladys Chemwono ise 2.38.35 ile üçüncü oldu.

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Maraton Türk kadınlar klasmanında genel sıralamada altıncı olan Şeyma yıldız 2.44.37 koşarak ilk sırayı elde etti. Dilan Atak ve Demek Dinç de podyuma çıkmayı başardılar.

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15 KİLOMETRENİN YILDIZI BAZEZEW

Maraton kapsamında yapılan 15 kilometre yol yarışında ise erkeklerde murat Bazezew 43.58 ile galip gelirken, kadınlarda Kenya'dan Delvine Melingor 48.36 koşarak ipi göğüslemeyi bildi.

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BAŞKAN KOCAMAZ'DA FORMA GİYDİ

Mersin Maratonu programında yer alan 5 kilometrelik halk koşusuna ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin kocamaz'ın da aralarında bulunduğu binlerce Mersinli katıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar da eşofmanlarını giyerek Başkan Kocamaz ve beraberindekilere eşlik etti.

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KUPA TÖRENİ FORUM'DA YAPILDI

Yarışın bitiminde Forum AVM önündeki platformda yapılan ödül töreninde maraton ve 15 kilometre genel sıralama ve yaş grupları podyumundaki atletlere kupaları teslim edildi. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Başkan Yasin Taş da çeşitli kategorilerin ödüllerini sahiplerine teslim ettiler.

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