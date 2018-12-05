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Mersin'e koş, Mersin'de koş; Uluslararası Maraton'a rekor başvuru
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Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Mersin'e koş, Mersin'de koş; Uluslararası Maraton'a rekor başvuru

Uluslararası 4. Mersin Maratonunun tanıtımını yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, koşu için şimdiden 110 bin müracaat olduğunu ve rekor sayıda sporcunun Mersin maratonuna katılmak için sıraya girdiğini söyledi.

Uluslararası 4. Mersin Maratonunun tanıtımını yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, koşu için şimdiden 110 bin müracaat olduğunu ve rekor sayıda sporcunun Mersin maratonuna katılmak için sıraya girdiğini söyledi.

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BU MARATON ÇOK KONUŞULUR

Bu yıl 4. düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonunda geri sayım başladı. 16-17 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek maratonda yüzbinin üzeride sporcu müracaatının gerçekleştiği ve maraton gününe kadar bu sayının rekor seviyeye ulaşacağı açıklandı. Maratonun tanıtım toplantısına başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan vekili Yasin Taş, Türkiye Atletizm Federasyonu eski Başkanı Mehmet Terzi ve milli atlet Elvan Abeylegesse iştirak etti.

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ULUSLARARASI SPOR ŞEHRİ MERSİN

Mersin'i uluslararası bir spor şehri haline getirmeye çalıştıklarını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, " Mersin köklü değişimler yaşıyor. Her geçen gün kendine kattığı yeniliklerle hem türkiye hem de dünya çapında bir çok ilke imza atıyor. Spor, Mersin'i Mersin yapan en önemli varlıklarımızdan biridir. Spor birlik, barış ve kardeşlik demektir."

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VİZYONUMUZU GENİŞLETİYORUZ

 "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın sayılı spor merkezi haline getirmek vizyonuyla düzenlediğimiz organizasyonlarla adımızdan söz ettiriyoruz. Atletizm, okçuluk, plaj voleybolu, tenis gibi organizasyonlarla bir spor şehri olduğumuzu gösterdik" şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ ALTIN KATEGORİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, geçen yıllara göre maratona ilginin arttığını belirterek, "Dört yıldır düzenliyor olmamıza rağmen beş yıldız derecesi alarak dünyanın en iyi 56 organizasyonundan biri olmayı başardık. Altın kategori hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Maratonu her yıl bir temayla yapıyoruz."

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ENGELLERİ AŞ MERSİN'DE KOŞ

"Bu yıl engelleri aşmak temasıyla 'Mersin'de koş' diyoruz. Dünyanın bir çok yerinden yüzlerce sporcu Mersin'de buluşacak. tarih ile doğanın iç içe girdiği ortamda ter dökeceğiz. Bu yıl maratona 100 bin katılım hedefliyorduk ancak şimdiden 110 bini aşmış durumdayız" açıklamasını yaptı.

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TOPLUMU KAYNAŞTIRACAK AKTİVİTELER ŞART

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, düzenledikleri maraton sayesinde bütün vatandaşları bir araya getirdiklerini ifade ederek, "Bir işi başlatmaktan önemlisi onu sürdürebilmektir. Mersinlilik ruhunu, şehire aidiyeti oluşturmak istiyoruz. Herkesin siyasi görüşü kökeni, inancı farklı. İnsanları bir araya getirecek aktiviteler yapmamız lazım. Şu anda bu iş yerel yönetimin gayretiyle oluyor. Odaların, derneklerin, resmi kuruluşların bu işin içinde olması halkında motivasyonunu arttırıyor hem de gelecek yıllar için bize umut veriyor" diye konuştu.

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 GÜMÜŞ SEVİYE'Yİ HEDEFLİYORUZ

Öte yandan Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş ise, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne atletizme yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda bronz seviyesinde. Dünyada bu seviyede 32 yarışma var. Umarım silver seviyesini de görürüz" dedi. 4. Uluslararası Mersin maratonu'na erkeklerde 10, kadınlarda 8 elit sporcunun katılacağı açıklandı.

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