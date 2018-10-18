Mersin'de kaybolan Feride'nin cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'de kaybolan Feride Y.'den acı haber geldi. Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atladığı düşünülen 25 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. 6 gündür aranan Feride'nin bedeni Küme Evler mevkiinde bunulurken, polis ekipleri Feride'nin cenazesini inceleme için Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

Edinilen bilgilere göre 25 yaşındaki Feride Y. 13 Ekim Cumartesi günü Mersin Köprüsü üzerinden kendini Göksu Nehri'ne bıraktı. İntihar ettiği düşünülen genç kızın bedeni su altı polisleri tarafından 6 gün boyunca arandı.

İlk ve 2'nci gün köprü çevresinde arama yapan ekipler, diğer günlerde ise çalışmaları Gabuşin Çayı'nın nehirle birleştiği noktada sürdürdü. Arama çalışmaları, son olarak Göksu'nun denize döküldüğü Sökün mevkisine kaydırıldı. Feride Y.'yi arama çalışmalarında 6'ncı güne girilirken, henüz genç kızın izine rastlanılmadı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Nehri'nde 6 gündür aranan Feride Y.'nin cesedi bulundu. Arama kurtarma ekipleri, genç kızın cesedini Küme Evler mevkinde bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Feride Y.'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.