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Hüseyin TANRIKULU

Merkez Yoklamaları

Siyasi Partilerimiz mahalli seçimler için hızlı ve titiz bir çalışma yürütüyorlar.
 
Yapılacak seçimlerin favorisi yine AK Parti.
 
Muhalefet kanadında özellikle büyük şehirlerde seçmenin yüze 1-2'lik oyunu alan partilerle işbirliği ve ittifak yaparak Belediye Başkanlıklarını alma gayretlerinin bşa çıkacağı gerçeği gün gibi aşikardır.
 
Bu sadece benim görüşüm değildir. Siyaseti özellikle yerelde izleyen vatandaşlar, muhalefet Partilerine ait belediyelerin (belki bir iki istisna dışında ) ne denli başarısız olduğunu görüyorlar. O sebeple de yerel bir maceranın tekrar geçmişte İstanbul'da yaşanan Nurettin Sözen devri skandalların bir daha yaşanmaması için dikkatli davranan  bir seçmen çoğunluğu, tüm Türkiye'de geleceğe hakim vaziyette sandığa gideceği günü bekliyor.
 
Yereldeki durumu ve Aday adayları arasında en ehil ve en iyi hizmet edebilecek olanların seçimi hususunda Merkez yoklamaları yapılacağı belirtiliyor.
 
Bu yoklamalarda Aday Adaylarının önemli bir incelemeden ve imtihandan tam not alarak çıkması gerekiyor.
 
Özellikle İlçelerde çok sayıda Aday Adayı müracaatıyla karşılaşan İktidar Partisi'nin bu seçimlerde de arzu ettiği sonucu alması, Aday göstereceği kişinin tüm kesimlerin takdir edeceği kişi olması gerekiyor. Bunun için de Adayın tahsili, tecrübesi, hitabet kabiliyeti, dürüst birisi olarak tanınması, herkesle iyi bir iletişim ve diyalog içinde olması, daha da önemlisi Partisinin " Dava " anlayışına ve hizmet önceliklerine vakıf ve bu yolda geçmişi bilinen, temayüz etmiş kişiliğe sahip olması gibi çok önemli hususlar hususlar gözetilecektir.
 
Bu çerçevede yapılacak merkez yoklamaları layık olan ve başarılı olabilecek Adayları sahaya sürecektir.
 
Halen iş başında olan ve başarısızlığıyla halkın istemediği ama yerel örgütleri ayarlayıp yeniden Aday olmasını telkin ettirecek Başkanlara ise istirahat imkanı sağlanmalıdır. Bu yapılmazsa zaten kaybetme riski de vardır.
 
Açıkça söylemek gerekirse, İlçelerde Partinin İlçe Başkanı'nı memnun edecek şekilde ve kanka olmuş Başkanların yeniden önerilmesi hususuna dikkat edilmelidir.
 
İl teşkilatlarının bu konuda yapacağı öneriler de bazen isabetsiz olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekir. Geçmiş uygulamalardan örnekler vermek istemiyorum. Ama ehil olmayanları aday gösterip Partinin gücüyle
Başkan yaptıkları arasında halkın nefretle andığı isimler de olmuştur.
 
Bu seçimlerde özellikle AK Parti'nin çok dikkatli ve özenli olacağını, Genel Başkan ve
 
Parti Yönetiminin de çok titiz davranacağını biliyor ve düşünüyorum.
 
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