Meral Akşener: Sizin ittifakınız Andımız'a karşıdır

Meral Akşener, partisinin meclis grup toplantısında yine sert açıklamalarda bulundu. Eleştilerinde Bahçeli ve Erdoğan'ı hedef alan Akşener, geçtiğimiz ay bozulan ittifakın anket sonuçları nedeniyle yeniden sağlandığını öne sürdü. Partisinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'nı da açılayan Akşener, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız İsmail Ok kardeşimdir. Kendisine "Balıkesir'e gideceksin" dediğimde "sayın başkanım sizin dediğiniz her şey benim için görevdir" dedi.

Sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Öğretmenleri Günü'nü tebrik ederek başlayan Akşener, eğitim sisteminde gelinen noktayı eleştirdi. Eğitim sistemi ve kurumlarının bozulduğunu belirten Akşener, "İyi giden her şeyi bozdukları gibi, iyi eğitim veren eğitim kurumlarını da bozdular. Deneme yanılma yöntemiyle bir nesli mağdur ettiler." dedi.

"SOĞANI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİLER"

Zamlar ve enflasyondaki artış üzerinden hükümeti eleştiren Akşener, ülkenin gerçek ve değişmez gündeminin ekonomik kriz olduğunu söyledi. Gelinen nokta itibariyle 2019 yılının daha zor geçeceğini belirten Akşener, "Doğal gaza yapılan zamlar yetmiyormuş gibi şimdi de herkese trafik cezası kesiyorlar. Yetti artık, yeter artık düşün milletin yakasından." dedi.

Meral Akşener'in İYİ Parti Grup Toplantısından öne çıkan noktalar:

"Doğru bir çivi çaktıysan Allah razı olsun, eğer yanlış şeylerin varsa onlar için de hesap sorulsun. Gerçekleri seçime kadar çarpıtıp yansıtıyorsan yazıklar olsun. Efsane Cuma'da milletimiz üç beş kuruş indirimli ürün almaya çalıştı, ama bunlar bak milletimizin durumu iyi diyor. Bunlar bu sefer de yeni bir lobi icat etti: ‘Soğan Lobisi'. Soğanı terör örgütü ilan etti, izahı yapılamayan şeyin mizahı olurmuş. Enflasyonu bir kamyon soğan mı uçuruyor? Domates uçmuş gitmiş yarın seraları da mı basacaksın. Her kim ki millete kuruş zam yapmazken 60 milyarlık maaşına zam yapıyorsa en büyük fırsatçı O'dur."

"Stokçu kimmiş gariban soğancı… Rekabeti sevmiyor. Aziz milletim stokçuluk enflasyonun sebebi değil, sonucudur. Sen fiyat istikrarı sağla kimse stokçuluk yapamaz. Polisle, zabıtayla enflasyon kontrol edilseydi dünyada açlık olmazdı. Bir şey ürettiğin yok her şeyi dışarıdan alıyorsun, saman ithal inek ithal. Ülkeyi uçuruma sürüklemişsin faturayı millete keseceksin. Artık yok öyle bir şey. Konfor düşkünü muhalefet yok artık."

"Karşında ülkeyi en iyi yönetecek bir kadro var, gerçek bir alternatif var. Aziz milletim yetti artık diyorsan İYİ Parti var. Sadece İYİ Partili için değil tüm vatandaşlarımız için iyi olacak. Bizim terör örgütlerini tanımamız 15 yıl sürmüyor. Sizin bir köprü yaptığınız paraya biz üç tane yapacağız. Siz haram katmadan iş yapamıyorsunuz. Siz yandaşın cebini doldurma peşindesiniz, biz milletin. Siz 500 milyon dolarlık uçağa biniyorsunuz biz tarifeli uçağa biniyoruz. Sizin sözünüz suya yazılıyor bizim sözümüz kayaya kazınıyor. Siz Yunan hayranı fesliye geçmiş olsuna gidiyorsunuz, biz gazi Mehmetçiğe."

"ALBAYRAK BORAZAN MEDYAYA MANŞET VERİYOR"

Ekonomiden bahsederken damat beyden konuşmamak olmaz. Borazan medyaya manşet vermek için konuşuyor. İnanıp gidiyorlar.

Aziz milletim memleketin durumunu sayın Erdoğan'da iyi biliyor. Geçen ay herkes yoluna diye konuştu, şimdi ittifak yenilendi. Ağzından çıkanları duymayanlara sesleniyorum sizin ittifakınız Andımıza karşıdır. Megri megriyle konuşanların ittifakıdır.

FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkaralım dedik, reddettiler. Emeklilikte yaşa takılanlara yasa teklif edelim dedik reddettiler. Sayıştay'ın raporları her şeyi ortaya koyuyor. Allah'tan korkmayanların peşinden gidilmez.

Aziz milletim içerideki işler karış da dışarıda normal mi orada da karışık. İktidarın başı AİHM kararına esip gürlüyor, bizi bağlamaz demen yeni bir papaz krizini doğurur. Almanya'ya gidip federal sistemi inceliyorlar. Erdoğan'ın federasyon incelemesiyle ilgili şunu söylüyorum: Hele bir niyetlen de görelim. Türkçülükle barıştıramadık.

"AYŞE GEREKİRSE YENİDEN TATLİLE ÇIKACAK"

Türkmen kardeşlerimizin Irak yönetiminde görev almaları engellenmeye çalışılıyor, bunların aklı fikri Suriyelilere vatandaşlık vermek. Gerekirse Ayşe tekrar tatile çıkacak. Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak. İngiliz gazeteleri bu sözümü kullanmaya çalıştı.

Bugünümüzde yarınımız da Türkiye. Beş vakit duamız Türkiye. Güneş yine doğacak. İyi insanlar hep sahneye çıktı. Allah'a emanet olun iyi haftalar diliyorum.