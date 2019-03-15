Meral Akşener: Saldırıyı lanetliyorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Yeni Zelanda'daki katliam ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki camiye düzenlenen silahlı saldırı sonrasında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu kaydedildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Bu canice saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Mübarek Cuma günü camide şehit olan kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilemekteyim." dedi.

Saldırıyı Lanetliyorum

Akşener, "#YeniZelanda'da Nur Camisi'ne yapılan İslam karşıtı bu canice saldırı sonrasında herkesi birlik olmaya davet ediyorum. Mübarek Cuma günü camide şehit olan kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerine yer verdi.