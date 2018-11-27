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Meral Akşener, İYİ Parti yerine AK Parti dedi
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Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Meral Akşener, İYİ Parti yerine AK Parti dedi

İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Akşener, İYİ Parti yerine AK Parti deyince kısa sürede toparladı. 'Onların yerine geliyoruz.' diyen Akşener, partililerden alkış aldı.

Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Meral Akşener, İYİ Parti yerine AK Parti dedi. AK Parti'yi eleştirdiği sözlerinde, "Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" diyen Akşener, cümlesini hemen "İYİ Parti'yi kurdu" diye düzeltti.

"ONLARIN YERİNE GELİYORUZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener, konuşmasının son bölümünde, partisinden bahsederken, 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi. "'Kul daralmayınca hızır yetişmez' demiş ecdadımız. Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" diye konuşan Akşener, yanlışını hemen fark etti. İYİ Parti lideri Akşener, sözlerini "İYİ Parti'yi kurdu, yerine geliyoruz. İYİ Parti göreve hazır. İYİ Parti belediyeleri devralmaya hazır" diyerek düzeltti.


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