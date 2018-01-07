Meral Akşener'e Tunceli'de yoğun ilgi

MHP'den ayrıldıktan sonra İYİ Parti'yi kurarak yoluna devam eden Meral Akşener, yurt gezilerine devam ediyor. İYİ Parti'yi kurduktan sonra 'ayakkabılar eskiyecek' diyen Akşener'in son adresi Tunceli oldu. Yanındaki heyetle birlikte Tunceli'ye gelen Akşener, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kayseri Millietvekili Yusuf Halaçoğlu, Koray Aydın ve Aytun Çıray ile birlikte öğle saatlerinde Tunceli'ye gelen Akşener, kent girişinde Alevi dedeleri tarafından karşılandı. Alevi dedeleriyle birlikte cemevine geçen Meral Akşener burada mum yakıp dilek diledikten sonra Munzur Çayı'na geçerek manzarayı izledi.

AKŞENER'İN CEM EVİ MESAJLARI

Cem evinde vatandaşlarla bir araya gelen Akşener yoğun ilgi nedeniyle yürümekte zorlanırken, kendilerine ikram edilen yöresel yemeklerden yedi. Buradaki konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Akşaner, Türkiye'de farklı kesimlerin birbirlerine saygı duymaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Türkiye'de saygı dili konuşmalı" diyerek sözlerine devam eden Meral Akşener, Cem evlerinin ibadethane sorununa ilişkin, "Türkiye'de vergi toplanırken Sünni, Alevi farkı yok, herkes vergisini ödüyor. Cemevlerinin giderleri sorunu çözülmeli. Cuma namazı sırasında verilen hutbelerde aleyhte söylenen hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Camiler siyasetten uzak durmalı. Nasıl ki cemevinde siyaset yapılmıyorsa, camilerde de siyaset yapılmamalı. Alevi inancı ve kültürünün temsili açısından Diyanet bünyesinde sorun çıkıyorsa, başka bir çözüm bulunmalı. Kültür Bakanlığı bünyesinde bir müsteşar yardımcılığı Alevi inancına ve kültürüne ayrılır, Alevi inancı ve yaşamı ile igili araştırmalar ve çalışmalar yapılır. Alevi dedeleri yaşayan bir tarihtir. Bu nedenle Kültür Bakanlığı bünyesinde mutlaka temsil edilmelidir." ifadelerini kullandı.