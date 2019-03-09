Meral Akşener'e CHP'den destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan sözlerinden sonra buna CHP'den jet yanıt geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener'i hedef almasından sonra savunmaya geçti.

Akşener'in Yanındayız

Veli Ağbaba, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'i tehdit etmiştir. Kendisi bu tehdidi yapabiliyorsa bu ülkede zaten hukuk askıya alınmıştır. Hukukun olmadığı yerde devlete devlet demek yersiz olur. Bunun adı mafyacılıktır. Böyle bir Cumhurbaşkanı olamaz. Hukukun olmadığı yerde can ve mal güvenliği de yoktur. Sana diz çöken alçak ve namussuzdur. Meral Akşener'in yanındayız." dedi.