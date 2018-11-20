Meral Akşener: Dün yaptıkları bugün karın doyurmuyor

Partilerin meclis grup toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıyla başladı. Yerel seçim öncesi mesajlarını sertleştiren Akşener, ekonomik gidişat nedeniyle vatandaşın borç içinde yüzdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Akşener, "Dün yaptıkları bugün karın doyurmuyor." dedi.

Türkçe ezan ve Atatürk'e hakaret tartışmalarına da giren Akşener, "Vatandaşın ezanla, Atatürk'le işi yok. 3 gün daha koltuklarınızda oturacaksınız diye milleri birbirine düşürmekten vazgeçin" dedi.

Geçtiğimiz hafta 'Fesli Kadir' ziyareti nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı sert ifadelerle eleştiren ve istifasını isteyen Akşener, "Feslil nasipsizi ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı'nın hâlâ o makamda tutulması milletimizi hakarettir" dedi.

"FESLİ NASİPSİZ"

“Feslil nasipsizi ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı'nın hâlâ o makamda tutulması milletimizi hakarettir. O günlerde Milli Eğitim Bakanlığı da benzer bir skandala imza attı. Sonra 3 kişiyi görevden aldılar. 'Biz yapmadık avukat yaptı dediler' Geldikleri günden beri milliyetçi eğitimcilere savaş açtılar.

KADIN ADAYA OY VERMEM DİYEN AKADEMİSYEN'E: O SÖZLERİ SİLDİN AMA BİR ÖZÜR BORÇLUSUN

Konya Havacılık ve Uzay Bilimleri Dekanı 'Kadın evde oturup çocuk doğursun çocuk baksın yerel seçimlerde hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğim' dedi. Ey hoca Türk kadını kendi çocuğun bakar senin dert etmene gerek yok. O sözleri sildin ama bir özür borçlusun. Senin oyun da eksik kalsın. Bu işler hiç hayra alamet değil. Biz bu filmi defalarca gördük ve bıktık artık. AK Parti borazanlarının konuştuklarının hiçbiri vatandaşın gündeminde değil. Vatandaşın Cumhuriyet ile, Atatürk ile bir meselesi yok.”

'MİLLETE SIRTINI DÖNENE MİLLET DE SIRTINI DÖNER'

"Atalarımız ne güzel söylemiş. Tok açın halinden anlamaz diye. Bir kerecik bile Sayın Erdoğan'ın halkın sorunlarından bahsettiğini gördünüz mü? Yedi 24 saat konuşuyor, çenesi de yorulmuyor ha. Dün yaptıklarını konuşuyor da konuşuyor. Da bu milletin karnını doyurmuyor. Koltuğunu düşündüğün kadar fakiri fukarayı da düşün diyoruz.

Milletin haline bak, beyefendinin söylediklerine bak. Dün yaptıkların bugün milletin karnını doyurmuyor ki yaptıkların yüzünden bu hallere gelmedik mi zaten? Seni izlemekle enflasyon düşmüyor. İyi gün dostu olmayı bırak. İn arabalarından, trilyonluk uçağından. Gir halkın arasına sor ve öğren 'Halinizden memnun musunuz de' cevabını al ve milletin halini anla. İn arabandan, gir milletin arasına, Esnafa, gence, yaşlıya, kadına, işçiye sor. Sor ve öğren. Halinizden memnun musunuz? Sonra ona göre davran.

Çocuğunu geleceğinden şüpheliysen ülke iyi yönetilmiyor demektir. Kadınlarımız yolda yürürken başına bir şey geleceğinden emin değilse ülke iyi yönetilmiyor demektir.

Doğru işlerinize her türlü desteği vermeye hazırız. Ama bunlar bildiğini okuyor yanlışta ısrar ediyor. 31 Mart'ta gereğini yapacak. Millete sırtını dönene millet de sırtını dönecek.

Eşit hak görmek için Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olmak yetecek."

'SURİYELİLERİ GERİ GÖNDERECEĞİZ'

"Suriyelileri geri göndereceğiz. Nasıl diye sorarsanız eğer size devlet aklı veriyoruz yazın. Türk devletinin yüzü suyu hürmetine reçeteyi açıklıyoruz. Birincisi Suriyelilere Türk vatandaşlığı verilmeyeceğini kesin bir dille açıklayın. Bu bir bölümünün geri dönmesini sağlayacaktır. İki Geri dönme konusunda Esad'la anlaşın. Her ay 200 bin kişinin dönüşünü kararlaştırın. Türkiye'nin gücünü kullanın. Bu sorun sıfırlanana kadar sığınmacıların açtığı dükkanlarda kaçak ürün satışına engel olun. Geçici vergi mükellefiyet kanunu yapın vergi kesintisi yapın. Güney illerimizde esnafıma destek verin. Türkiye sınırlarını yol geçen hanı olmaktan çıkarın. Sınır geçişlerini ücretli hale getirin. Suriye'den aracını getiren mültecilere geçici sürücü belgesi hakkı verin. Türk vatandaşı ne kadar ödüyorsa onlardan da gerekli vergiyi alın. Burası Suriye değil bunu farkına varın. Mevcut hükümete bir ders verme zamanı geldi. Türk milletini bu hazin tabloya son vermeye çağırıyorum.

"İktidarı ile muhalefetiyle mevcut siyasete bir ders verme zamanı geldi Türk milletini bu hazin tiyatroya son vermeye çağırıyorum. Hakkın, adaletin, huzurun olmadığı topraklarda bereket olmaz. Ahlakın olmadığı topraklarda refah sağlanamaz. Bizim ecdadımıza borcumuz var.

"Yatırım diye cezaeviyle övünüyor. Allah akıl fikir versin. Allah sizi ıslah etsin.

"Bir yerde Libya konuşulacaksa söz hakkı işgalcilerin değil Mustafa Kemal'indir. Böyle bilinmelidir ve böyle de ilan edilmelidir. Milli ordumuzu yaralayan başka bir adres de milli onurumuzu bir başka adres de Suriye'nin kuzeyi'dir. Gündüz Türkiye ile devriye atan Amerika'nın gece PKK ile olmasını kabul edemeyiz.

"Amerika'nın PKK, YPG ile poz vererek Türkiye'yi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz.

Mevcut hükümete bir ders verme zamanı geldi. Türk milletini bu hazin tabloya son vermeye çağırıyorum."

"18 bin TL borç için caminin elektriğini kesiyorlar. Caminin elektriğini kesmek ezanı susturmaktır. Bunların yolu yol değil artık.

"Ekonomi alt üst olup papaz kaçtıktan sonra farkında mısınız Devletin başındaki “eyyt” demeyi bıraktı. Libya'da temsilcilerimize yapılanlar kabul edilemez. Orayı terk etmeleri doğru bir harekettir. Milli onurumuzu yaralayan bir başka adres de Suriye'nin kuzeyi. Gündüz Mehmetçikle devriye atanlar gece PYD ile pusu kuruyor. Bu düzene boyun eğmeyeceğiz.

"Bir Türk aydını Rahim Cevadbeyli'yi 3 aydır esir tutuyor. Ben de yüze Meclis'in çatısı altından Tebriz'in sesine ses veriyorum Azerbaycan şad olsun Rahim Bey azad olsun.

"60 bin TL'lik maaşını 75 bin TL'ye çıkaran Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Önce vatandaşa aynı oranda yardımları artıracaksın. Asgari ücreti 2 bin 20 TL'ye çıkaracaksın. Hiçbir şeye ihtiyacın yok ama enflasyon oranında zam yapıyorsun. Memura da bir kriz zammı yapacaksın. Cumhurbaşkanı'na 60 bin lira yetmiyorsa kuşa dönmüş maaşlar vatandaşa nasıl yetecek. Onlara tek bir zam yapmadan kendine yaparsan haram olsun, zıkkım olsun."