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Melo'dan derbi göndermesi
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Melo'dan derbi göndermesi

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde göndermede bulundu.

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde göndermede bulundu.

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan ve 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medyada yine olay bir paylaşıma imza attı.

Kazandığı kupalar ve gösterdiği performansla hem Galatasaray tarihine geçen hem de taraftarların kalbinde yuva kuran Felipe Melo, dev derbi öncesi sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

2014 yılında oynanan bir derbide Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi sonrasında yaptığı hareketi paylaşan Melo, altına "Herkes Yerini ve Rütbesini Bilsin #enbuyukcimbom #feneraglama" notunu düştü.

 


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