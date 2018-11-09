Melih Göğebakan: Türkiye'den kaçan hainlerle halen el eleler

Türkiye'de birçok üst düzey görevde bulunan Melih Göğebakan, bir süredir siyasi, ekonomik ve kültürel faaliyetlerde bulunmak üzere gittiği Avustralya'da. Türkiye'nin önemli markalarının tanıtımını yapan Melih Göğebakan, Avustralya'da bakan ve vekil düzeyinde çok sayıda önemli temas gerçekleştirdi. Uluslararası Teşkilat Başkanı sıfatıyla da bu ülkede bulunan Göğebakan, gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türk-Osmanlı kültürünün en iyi şekilde tanıtılmasını sağlıyor.

FETÖ ile mücadelede çarpıcı detaylar paylaşan Melih Göğebakan, 17-25 Aralık operasyonlarına rağmen bazı isimlerin çocuklarını FETÖ okullarından almadıklarını hatırlattı. Bu isimlerin, 17-25 Aralık sürecinden 15 Temmuz darbe sürecine kadar geçen 3 yılda FETÖ ile bağlantılarını kesmediklerini kaydeden Göğebakan, "FETÖ bağlantıları halen devam ediyor. 3 yıl kandırılmak için çok uzun bir süre. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın "Çocuklarınızı bu okullardan alın" ifadelerine rağmen bunu yapmadılar." dedi.

TÜRKİYE'DEN KAÇAN HAİNLER EL ELE VERDİ

Avustralya'daki gözlemlerini paylaşan yapımcı ve siyasi danışman Melih Göğebakan, bölücü terör örgütü PKK ile FETÖ firarilerinin bu ülkede el ele verdiğini kaydetti.

Terör örgütü PKK mensubu 3 ismin sahte pasaport ve kimlikle Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken yakalandığını belirten Göğebakan, "Avustralya'dan hava yoluyla Gaziantep'e yola çıkan 3 terör örgütü mensubu, emniyetle gerçekleştirilen iş birliği sayesinde kıskıvrak yakalandı." bilgisini paylaştı.

"FETÖ'CÜLER BAĞLANTILARINI KESMEDİ"

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçarak Avustralya'ya sığınan FETÖ üyelerinin, benzer yapıda bir oluşumun içerisine girdiklerini belirten Göğebakan, durumu yetkili birimlere bildirdiğini kaydetti.

15 Temmuz hain darbe girişimine kadar FETÖ ile bağlantılı olan isimlerin, hain gecenin ardından çocuklarını FETÖ'nün okullarından alarak siyasetteki varlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Melih Göğebakan, aynı kişilerin 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından da FETÖ ile bağlantılarını koruduklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN "ÇOCUKLARINIZI BU OKULLARDAN ALIN" UYARISINA RAĞMEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17-25 Aralık olayları sırasında FETÖ okullarını kastederek kullandığı, "Çocuklarınızı bu okullardan alın." ifadelerini hatırlatan Melih Göğebakan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu uyarısından darbe girişimine kadar geçen 3 yılda bu isimlerin çocuklarını FETÖ okullarından almadığını hatırlattı ve "Bu kişilerin siyasetten temizlenmesi gerekiz." diye ekledi.

Bu tür kişilerin siyaseten temizlenmesi lazım dedi.

Göğebakan ilerleyen zamanlarda Avustralya ve Türkiye ortak Sinema filmi yapacaklarının müjdesini verdi...