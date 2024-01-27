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Melih Göğebakan, Amerika’daki Türk Dernekleri ve Toplum Liderleri Hakkında Uyarılarda Bulundu
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Dünya - - Editör: İlker KARACA

Melih Göğebakan, Amerika’daki Türk Dernekleri ve Toplum Liderleri Hakkında Uyarılarda Bulundu

Uluslararası Medya Koordinatörü Melih Göğebakan, Amerika'da faaliyet gösteren bazı Türk dernekleri ve toplum liderleri hakkında endişeli açıklamalarda bulundu. Göğebakan, naylon derneklerin artışına dikkat çekti ve Amerika'daki Türk topluluğunu temsil eden bazı liderlerin Türkiye ile bağlantılı olabileceği uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verdiklerini belirten Göğebakan, Amerika'daki Türklerin birlik içinde olmaları ve kültürlerini korumaları gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Medya Koordinatörü Melih Göğebakan, Amerika'da faaliyet gösteren birçok dernek ve toplum lideri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göğebakan, Amerika'da irili ufaklı yaklaşık 100 dernek olduğunu belirterek, bunların bir kısmının "naylon dernekler" olduğunu ve çoğunun kendi çıkarlarına hizmet ettiğini iddia etti.

Göğebakan, özellikle dikkat çeken bir konu olarak, Amerika'da faaliyet gösteren bazı derneklerin Türkiye'de aranan kişilerle işbirliği yaptığını ve bu kişileri Türk toplumu adına temsil ettiklerini söyledi. Bu kişilerin Türkiye'de yargılanma riski olmasına rağmen, çeşitli yöntemlerle kendilerini toplum lideri olarak gösterip Türkiye'den para alarak bu durumu kendi menfaatleri için kullandıkları iddiasında bulundu.

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Göğebakan, Amerika'daki sözde derneklerin acilen incelenmesi gerektiğini ve birçoğunun internet üzerinde Türk toplumunu kandırarak Türkiye'den şahsi çıkar sağlama peşinde olduğunu belirtti. Bu konudaki endişelerini Dışişleri Bakanlığı'na ilettiklerini ve gerekli bilgileri paylaştıklarını söyledi.

Ayrıca, Göğebakan'ın dikkat çeken bir diğer tespiti de, hala FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olduklarına inandığı bazı toplum liderleri hakkındaydı. Bu kişilerin Amerika'da Türk toplumu adına faaliyet gösterdiklerini, ancak Türkiye'ye gidemedikleri için FETÖ tarafından arandıklarını iddia etti.

Göğebakan, Türk toplumuna seslenerek birlik içinde olunması ve birbirine destek olunması gerektiğini vurguladı. Medya aracılığıyla etkili iletişim kurmanın önemine değinen Göğebakan, Amerika'da yaşayan Türklerin kültürlerini koruyarak bir arada daha güçlü olmalarını ve dünyaya Türk'ün gücünü göstermelerini istedi.

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