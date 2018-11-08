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Mehmetçik Münbiçte conilerle ortak devriyede
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Mehmetçik Münbiçte conilerle ortak devriyede

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada 'TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'te bugün ' Müşterek Birleşik Devriye' faaliyetlerinin ikincisi icra etti' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'te bugün " Müşterek Birleşik Devriye" faaliyetlerinin ikincisi icra etti" denildi. 

İLİŞKİLER NORMALLEŞME YOLUNDA

ABD ve Türkiye arasında rahip Brunson davası ile gerginleşen ilişkiler her geçen gün biraz daha normalleşmeye başladı. ABD'nin Türkiye ile olan ilişkileri yumuşatma çabaları olarak değerlendirilen Münbiç sınır güvenliği için her iki ülkenin askerleri ortak devriye'ye çıkmaya başladılar.

BİRLEŞİK DEVRİYE FAALİYETİ VUKUATSIZ GERÇEKLEŞTİ

Planlı askeri ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirilen ortak devriye'de azami olarak terör örgütü olarak görülen YPG militanları ile Türk Ordusu arasında tampon bir bölge'de bu devriye icra ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ilki gerçekleştirilen devriye icraası'nin ikinci etabı bugün yerine getirildi. Ortak devriye vazifesi esnasında her hangi bir vukuat yaşanmadı.


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