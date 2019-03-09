Mehmet Topal kadrodan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'ye Mehmet Topal'dan kötü bir haber geldi. Sakatlığı bulunan oyuncunun Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Medipol Başakşehir bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal, yapılan son kontrollerinin ardından Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı.

Kadrodan Çıkarıldı

Ligin 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan bu yana arka adalesinde zorlanma bulunan oyuncu çoğu idmanı da kaçırmıştı. Başakşehir maçında zorunlu olarak takımını yalnız bırakacak olan Mehmet Topal'ın yerine kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı.