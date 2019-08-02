Mehmet Topal'dan Fenerbahçe'ye güzel haber

Sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ın geri dönmeye çok yakın olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta aldığı sonuçlar sonrasında tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalanabileceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe için sürpriz bir Mehmet Topal iddiası gündeme geldi. Takımdan ayrılan Mehmet Topal'la bir yıllık sözleşme yapılabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin ayrıca Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka ile de anlaşma sağladığı belirtildi. Huddersfield ile de görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe'nin transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.