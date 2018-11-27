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Mehmet Özhaseki kimdir? AK Parti Ankara Adayı Mehmet Özhaseki nerelidir?
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Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Mehmet Özhaseki kimdir? AK Parti Ankara Adayı Mehmet Özhaseki nerelidir?

AK Parti yöneticilerinden Mehmet Özhaseki'nin adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacak isimlerin başında geliyor. Mehmet Özhaseki kimdir aslen nerelidir siyasi kariyeri nasıldır?

Mehmet Özhaseki'nin AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Son seçimlerde Kayseri Milletvekili olan Mehmet Özhaseki, AK Parti'de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yapmaktadır. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin alanındaki en güçlü ve tecrübeli isimlerinden. Peki Mehmet Özhaseki kimdir, kaç yaşındadır? Daha önce hangi görevlerde bulundu? Mehmet Özhaseki hangi okuldan mezun? Siyasi ve özel hayatı nedir?

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. O günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, avukatlık stajını Kayseri Adliyesi'nde yaptı; ancak avukatlık yapmadı ve tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1994'e kadar tekstil ticareti ile iştigal etti.

1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri'de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde bulundu.

27 Mart 1994'te yapılan mahalli idareler seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70,2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkanlığı süresince geliştirdiği Kayseri Modeli Belediyecilik ile Türkiye'ye örnek oldu.
29 Mart 2009 yerel seçimlerin ardından 30 Mart 2014 seçimlerinde de aday olup %60'larda oy alarak 5. kez Belediye Başkanlığı'na seçildi. 5 dönem üst üste Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke imza atmış oldu.

Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinden 350'nin üzerinde üyesi olan Tarihi Kentler Birliği'nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yaptı. TKB'nin yurtiçinde ve yurtdışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurt çapında birçok tarihi eserin ayağa kaldırılmasında büyük rol oynadı.
10 Şubat 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti ve AK Parti'den milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nin ardından yenilenen parti vitrininde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde tekrar Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 26. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.

24 Mayıs 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve onaylanan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulundu.

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 27. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.

18 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. Halen bu görevini sürdürmektedir.

Evli ve 4 çocuk babası olan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, İngilizce ve Arapça bilmektedir.


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