Mehmet Özhaseki: Ankara'ya deniz getireceğiz

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankaralılara deniz müjdesi verdi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir programın hemen sonrasında açıklamalarda bulundu.

Deniz Getireceğiz

Özhaseki, "Ankara'nın birkaç tane avantajı yer alıyor. Birisi; Gölbaşı, Mogan ve Eymir dir. Zamanında Mogan Gölü bataklık haline dönüşecekken bakanlığım döneminde 100 milyon lirayı bulan bir ihale gerçekleştirdim. Mogan Gölü de Eymir de kocaman masmavi bir deniz yaratacağız. Elimizdeki imkanları sonuna kadar değerlendirmiş olacağız." ifadelerine yer verdi.