Mehmet Özdilek Beşiktaş'a gelecek mi?

Spor Toto Süper Lig takımlarından Erzurumspor'da istifasını açıklayan teknik direktör Mehmet Özdilek siyah beyazlılar tarafından kendisine gelecek olan teklifleri bekliyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Teknik Direktör Mehmet Özdilek eski takımı Beşiktaş için kapılarını sonuna kadar açtı.

Beşiktaş'ı Bekliyor

Mehmet Özdilek son açıklamasında, "Şenol hoca ile beraber Beşiktaş gerçekten de çok büyük başarılar elde etti. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da inanılmaz başarılar yakaladı. Bende eski takımıma geri dönmek ve siyah beyazlı takımda teknik direktörlük yapmak isterim. Ancak şu ana kadar bana gelmiş bir teklif bulunmuyor." dedi.