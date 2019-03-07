Mehmet Kocadon'dan duygusal veda konuşması

Bodrum Belediye Meclisi'nde son kez toplantıya katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, veda konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Bodrum Belediye Meclisi son ve 2019 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Kocadon kültür merkezi girişinde çiçekler ile karşılandı.Mehmet Kocadon katıldığı son meclis toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

Toplantının başında veda konuşması yapan Kocadon, “Belediye başkanlığım sürecinde hiç kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Odama giren herkese bir çözüm üretmeye çalıştım. Hep çözümün bir parçası olarak 20 yıla yakın görev yaptım. Bu süreçlerde yanlışlarımız da olmuştur. Bilmeyerek bir kardeşimizi kırdıysak özür dilerim. Ama kimsenin elinden yasal yetkisini almadım, kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Bodrum halkına, çalışan tüm personelime, 1999 yılından bu yana benimle birlikte çalışmış siyasi arkadaşlarıma, meclis üyelerime hepinizin huzurunda hakkımı helal ediyorum”dedi.