Mehmet Ekici kadro dışı

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici'nin şansızlıkları bitmek bilmiyor.

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklenen performansı gösteremeyen Mehmet Ekici, sarı-lacivertli takımın yeni sezon kadrosunda yer almadı. Kurallar gereği 4'ü altyapıdan yetişen 28 futbolcuyu TFF'ye bildirmek zorunda olan Fenerbahçe, TFF'ye bildirdiği kadroda Mehmet Ekici'ye yer vermedi.

Yeni sezon öncesi tam 12 transfer yapan Fenerbahçe Kulübü, transferin bitimine kısa bir süre kendisinden kulüp bulması istenen Mehmet Ekici'ye İstanbul temsilcisi Kasımpaşa talip oldu. Kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Kasımpaşa'ya Ekici, "Ben Kasımpaşa'ya gitmem" diyerek transfer teklifini geri çevirmişti.