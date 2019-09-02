Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan aşka geldi

Ekranların beğenilen oyuncularından Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan bir kez daha aşklarını tazeledi.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla sosyal medyaya damga vurdu. Onan ve Aslantuğ çiftinin aşk pozunu gören takipçileri ikiliye iltifat yağdırdı.

Bir telefonla başlayan aşkları 23 yıl sonra bile hala canlı kalan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, yine sevenlerini kendilerine imrendirecek bir paylaşıma imza attılar. Arzum Onan Eylül ayının gelmesiyle eşi Mehmet Aslantuğ ile romantik bir poz verip Instagram hesabından paylaştı. Onan'ın paylaşımına takipçileri iltifatlarla yorum yağdırdı.