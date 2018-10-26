Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Yoğun bakımda tedavisine devam edilen ünlü şovmenin doktoru yeni açıklamada bulundu.

Mehmet Ali Erbil evinde geçirdiği kaza nedeniyle kaburgalarını kırmıştı. Hastanede 'kaçış sendromu' rahatsızlığının yeninden etkisini gösterdiği öğrenilen Erbil'in sağlık durumu sevenlerini üzmüştü.

Ünlü şovmenin "Kaçış sendromu" hastalığı yıllardır takip eden Dr.Jan Klod Kayuka güzel haberi verdi...

Hürriyet'in ulaştığı Kayuka " Mehmet Ali Erbil sabaha doğru makinadan çıktı. Şimdi görüştüm. Böbrek fonksiyonları gayet iyi. Yine yoğun bakımda takip edilecek...Tabii ki yorgun ve bitkin ama her gün daha iyiye gidecek. Çok kötü olan sürece atlattık diye düşünüyorum..." dedi.