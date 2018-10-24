Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nedir? Kaçış Sendromu nasıl bir hastalık?

Mehmet Ali Erbil'in hastalığı kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu dünyada kaç kişide görülüyor? Belirtileri ve tedavi yöntemi nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor. Usta şovmen önceki günlerde evinin banyosunda düşmüş ve kaburgasını kırmıştı. Tedavi sırasında 16 yıl önceki kaçış sendromu hastalığının yeniden nüksettiği öğrenilen Erbil'in ameliyata alınacağı öğrenildi.

Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ünlü şovmenin doktoru, önümüzdeki günlerde Erbil'i ikinci kez ameliyata alacaklarını duyurmuştu.

DOKTORLARI ERBİL AİLESİNİ ÜZDÜ

Mehmet Ali Erbil'in 16 yıl önce ortaya çıkan ‘kaçış sendromu' hastalığının tedavisini yürüten doktoru Jan Klod Kayuka, “Şu an için bir şey söyleyemiyoruz ,beklemedeyiz. Bunun kaburga kırıklarıyla alakası yok. 16 yıllık hastalığını tetikledi. Bu kez diğer dönemlerden daha ağır. Şimdilik bunları söyleyebilirim.” dedi.

Gündelik yaşam esnasında herhangi bir semptomu bulunmayan kaçış sendromu hastalığı, damar içinde meydana gelen sıvının dengesizleşmesi halinde ataklarla sonuçlanmaktadır. Kaçış sendromu hastalığı, kılcal damarlarda ortaya çıkan sıvı çıkış hızındaki artış dolayısıyla damar dışına sıvı sızmasının da artmasına neden olmaktadır. Bu hastalık dolayısıyla hasta, karın ağrısı, kusma ve halsizlik gibi belirtilerden şikayetçi olur. İşte, Kaçış sendromu hakkında bazı bilgiler

KAÇIŞ SENDROMUNDA HASTANIN ŞİKAYETLERİ NELER OLUYOR?

Ataklar arasında hasta sağlıklıdır. Neye bağlı olduğu ve bedenin çalışmasının nasıl bozulduğu henüz tam olarak belli değildir. Kılcal damarların içinden dışarıya sıvı çıkış hız ve miktarında artış meydana gelir. Kılcal damarlarda ortaya çıkan bu değişiklikle damar dışına sıvı sızması artar.

Akciğer-kalp-karın zarı gibi bedenin iç boşluklarına ve kaslarının içine, damar içindeki sıvılar sızarak birikir. Damar içi kan basıncı-tansiyon azalınca şok tablosu gelişir. Damar içinden beden boşluklarına sıvı kaçışına neden olan ihtimaller olsa da esas neden bilinmemektedir.

Hasta şikayetleri günlük hayatta sık karşılaşılan şikayetlerdir. Hastalar sıklıkla bulantı, karın ağrısı, kusma, halsizlik, kas ağrıları, yorgunluk gibi belirgin tanımlayıcı özellik göstermeyen yakınmalar ile başvururlar. Klinikte en sık “septik şok" tablosuyla yani kana karışan mikrobik etkenlerin ortaya çıkardığı şok tablosu ile benzerlik gösterir ve karışır.

Ataklar sırasında; damar içi sıvısının ani ve çok miktarda azalması, kanda albumin düzeylerinin düşük olması, kanın koyulaşması-akıcılığının azalması, bazen de monoklonalgamopati denilen özel bir laboratuar bulgusu tespit edilebilir. Gözlenen hastalarda yaygın bir şekilde bağırsaklarda ödem, asit, akciğer ve kalp zarında ve hatta kaslarda sıvı birikip, yaşamı tehdit edici bir tablo oluşturabilir.

KAÇIŞ SENDROMU NASIL BİR HASTALIK?

Sıvı-elektrolit tedavisi, kan basıncının normallerde tutulmaya çalışılması böbrek, kalp ve beyin gibi hayati organların hasra görmesini engelleyebilir. Kortizonlu ilaçlar tedavide kullanılabilir.

Unutulmamalıdır ki, her hastanın tedavisi o an yapılmış olan tetkik ve bulgulara göre değişiklik gösterebilir.