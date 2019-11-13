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Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama

Ameliyat olacağı haberleri gelen Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni bir açıklama geldi.

Ameliyat olacağı haberleri gelen Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni bir açıklama geldi.

Banyoda kayıp düşen ve kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için yaklaşık 8 ay yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra geçtiğimiz hafta iki kez hastaneye kaldırıldı. İki beyin damarı tıkalı olan Erbil'in dün ameliyat olacağı iddia edildi. Konu hakkında açıklama yapan doktor ise Erbil'in ameliyat olmayacağını ancak toplardamarında iki noktada pıhtı olduğunu söyledi.

"AĞRI VE PIHTISINI ÖNLEYEN TEDAVİ SÜRECİNDEYİZ"

İki beyin damarında tıkanıklık olduğu tespit edilen ünlü şovmenin omuriliğinden sıvı alınacağı için ameliyat masasına yatacağı öne sürüldü. Sanatçının tedavisini yürüten Dr. Jan Klod Kayuka ise iddianın asılsız olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: "Mehmet Ali Bey'in ameliyat olması gibi bir durum şu an söz konusu değil. Toplardamar sisteminde iki noktada pıhtı var. Bu da aşırı baş ağrısı yapıyor. Ağrısını ve pıhtılaşmayı önleyen tedavi süreci devam ediyor. İki gün önce de kaçış sendromu hastalığıyla ilgili ilaçlar aldı. Şu anda durumunda bir değişiklik yok. Bu tür haberler ailesini çok yıpratıyor. Biraz daha hassasiyet lütfen."


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