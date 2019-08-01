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Mehmet Ali Erbil geri döndü!
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Mehmet Ali Erbil geri döndü!

Banyoda düşerek aylarca yoğun bakımda tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine seslendi.

Banyoda düşerek aylarca yoğun bakımda tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine seslendi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil videoya, "Yeniköyde dostlarla bir akşam yemeği." notunu ekledi. Mehmet Ali Erbil videoda, "İyi akşamlar Mali'nin mutfağında bu akşamki soframızda Lahmacunumuz var." ifadelerini kullandı. Erbil'in tekerlekli sandalyede oturduğu da takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Mehmet Ali Erbil yaşadığı zor günleri anlatarak, "O günlerde Allah'a 'Bir tek bana sol elimi bahşet, hiç olmazsa hayatım biraz kolaylaşsın' diye dua ettim ve gerçekten de sol elimi oynatmaya başladım sonrasında. Beni, sevenlerimin duaları ayağa kaldırdı." ifadelerini kullanmıştı.


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