Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi

'Mali' lakaplı ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevenlerini üzecek haber geldi. Geçtiğimiz günlerde evinde düşerek kaburgalarını kıran başarılı sunucu hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisine devam edilen Mehmet Ali Erbil'in durumunun kötüleştiği öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı. Yoğun bakıma kaldırılan Mali'nin taburcu olması beklenirken durumunda meydana gelen ani değişiklik doktorlarını alarma geçirdi.

SEZİN ERBİL BABASININ DURUMUNU AÇIKLADI

Ancak şu saat itibariyle Erbil'in kaldırıldığı hastanede oldukça hareketli dakikaların yaşandığı ve telaşlı bir bekleyişe geçildiği gelen haberler arasında.

Öte yandan Erbil'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan kızı Sezin Erbil, 'Babamın durumu kötü, lütfen herkes dua etsin. Düşmeye bağlı yapılacak ikinci ameliyatın şu anda çok önemi yok çünkü babamın kendi hastalığı 'kaçış' sendromu nüksetti. Doktorlar tedavisi için uğraşıyor. Biz de çaresizce bekliyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin' ifadelerini kullandı.