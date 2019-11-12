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Mehmet Ali Erbil ameliyat olacak
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Mehmet Ali Erbil ameliyat olacak

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ameliyat olacağı ve omuriliğinden sıvı alınacağı kaydedildi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ameliyat olacağı ve omuriliğinden sıvı alınacağı kaydedildi.

Kaçış sendromu nüksettiği için 235 gün yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta iki kere hastaneye kaldırıldı. Beyin damarları tıkanan Erbil, bugün ameliyat olacak.

OMURİLİĞİNDEN SIVI ALINACAK

Snob Magazin'de yer alan habere göre: Ünlü şovmen bugün omurilik ameliyatı olacak. Apar topar ameliyat olmasına karar verilen Erbil'in omuriliğinden sıvı alınacak. Mehmet Ali Erbil'e bu zorlu sürecinde abisi Mustafa Erbil ile yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik ediyor.

BİR HAFTADA İKİ KEZ HASTANELİK OLMUŞTU

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmış, tedavisi bittikten sonra da taburcu edilmişti. Önceki gün de iki beyin damarından tıkanıklık olduğu öğrenilen Erbil, yoğun bakıma kaldırılmıştı.


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