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Meğer, YSK Başkanı Sadi Güven 5 yıl önce de reddetmiş!
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Meğer, YSK Başkanı Sadi Güven 5 yıl önce de reddetmiş!

31 Mart Mahalli seçim sonuçlarına itirazlar bitmek bilmiyor. AKP gayriresmi sonuçlara göre kaybettiği İstanbul için itirazını sürdürürken geçersiz oyların yeniden sayımını istiyor. Ancak YSK Başkanı Sadi Güven, 2014'de yine geçersiz oyların sayılması yönündeki talepleri reddetmiş.

31 Mart Mahalli seçim sonuçlarına itirazlar bitmek bilmiyor. AKP gayriresmi sonuçlara göre kaybettiği İstanbul için itirazını sürdürürken geçersiz oyların yeniden sayımını istiyor. Ancak YSK Başkanı Sadi Güven, 2014'de yine geçersiz oyların sayılması yönündeki talepleri reddetmiş.

YSK GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMINI REDDETTİ

AKP'nin İstanbul'daki seçimde 319 bin geçersiz oy olduğu ve yeniden sayım yapılması yönündeki itirazının bir benzerinin 5 yıl önce de Ankara'da CHP tarafından dile getirildiği, ancak YSK'nın bu başvuruyu reddettiği ortaya çıktı.

CHP ANKARA İÇİN TALEPTE BULUNMUŞ

Beş sene evvel yapılan mahalli idareler seçiminde Mansur Yavaş'ında aday olduğu Ankara'daki yerel seçimlerde 124 bin 75 geçersiz oy çıkmış, bunun üzerine dönemin CHP Ankara İl Başkanı Zeki Akçın İl Seçim kuruluna itirazda bulunarak oyların yeniden sayılmasını istemişti. Ancak İl Seçim kurulu başvuruyu reddedince konu Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gelmişti.

DELİL VE GEREKÇE GÖSTERMELERİ ŞART

Yüksek Seçim Kurulu'nun o zaman da başkanı olan Sadi Güven ve üyeler konuyu inceleyerek "Kanun gereği bu gibi konularda delil ve gerekçe gösterilmeyen itirazlar reddedilir. Yapılacak itirazlarda ciddiyet ve sorumluluk aranmaktadır." diyerek başvuruyu reddettiği ortaya çıktı.



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