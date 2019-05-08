Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Medya24 Tv Avustralya'da...
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: İlker KARACA

Medya24 Tv Avustralya'da...

Ak Parti'ye yakın isimlerden ünlü yapımcı Melih Göğebakan, Medya24 Tv Avustralya için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz yıl Medya24 ve Haberin Gündemi ailesine katılan ünlü yapımcı Melih Göğebakan, Medya24 Tv Avustralya için kolları sıvadı. Haberin Gündemi ve Medya24'ün Avusturalya Genel Koordinatörlüğü görevini yürüten Göğebakan, bilindiği üzere Osmanlı Ocakları Uluslararası Teşkilat Başkanlığı görevine de devam ediyor.

Türkiye'nin ilk HD ip Tv olma özelliğine sahip Medya24 TV, artık Avustralya'da da ip platformalara girerek yayın hayatına başlıyor. Melih Göğebakan'ın girişimleri ile Avusturalya'da bulunan platformalara girecek olan Medya24 Tv şimdiden gurbetçiler tarafından dikkatle takip edilmeye başladı.

Genel ve tarafsız olma özelliği ile öne çıkan Medya24 Tv kaliteli yayıncılığı ve içeriği sayesinde hızla ilerlemeye ve büyümeye devam ediyor. Yıllardır dünyada kullanılan ve Türkiye'nin geçtiğimiz 1 yıl içerisinde tanımaya başladığı "İsteğe Bağlı Yayıncılık" Medya24 Tv ile yeni bir çağı başlatmış oldu.

Ünlü yapımcı Melih Göğebakan yaptığı yazılı açıklamada meraklandırdı; "Tüm dünya genelinde bulunan ip platformalar ile sözleşmelerimiz hızlıca ilerliyor. Çok yakında dünya bizden bahsedecek. Öyle içeriklerhazılıyporuz ki başka bir kanal izlemeyeceksiniz. Bizi izlemeye devam edin."

Medya24 Tv Çok Yakında Turkcell Tv'de...

Ayrıca yaptığı yazılı açıklamada Medya24 Tv'yi çok yakında Turkcell TV'den de izlenebileceğinin müjdesini veren Göğebakan, "Daha fazla izleyiciye ve gurbetçiye ulşamak için elimizden gelen çalışmaları kaliteli şekilde yürüteceğiz" dedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bursaspor'a haciz şoku
Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri, Varna Limanı'nda
Uyuşturucu madde sahil kenarlarına vurmaya devam ediyor.
Oruç,''yeniden doğuş''
Çocukların kurcaladığı tüfekten çıkan saçmalar hayatına son verdi
Pınar Karşıyaka Final Four'da
İstanbul tartışması TBMM Genel Kurulu'nda
Skandal yüzme yarışması
Yüz tanıma sistemiyle geçiş Sabiha Gökçen'de başladı
-
Çok Okunanlar
Kaliteli uyku için ne yapmalısınız?
Kaliteli uyku için ne yapmalısınız?
Ramazan'da asabiyete ve halsizliğe karşı: Demirhindi şerbeti
Ramazan'da asabiyete ve halsizliğe karşı: Demirhindi şerbeti
Ünlü Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Ünlü Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti
Elazığ Film Festivali'nde 'Locman' ve 'Suç Unsuru' birinciliği paylaştı
Elazığ Film Festivali'nde 'Locman' ve 'Suç Unsuru' birinciliği paylaştı
Gözaltına alınan sapık serbest bırakıldı
Gözaltına alınan sapık serbest bırakıldı
Kimi adalet kimi ekmeği için meydana çıktı
Kimi adalet kimi ekmeği için meydana çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Son Haberler
Bursaspor'a haciz şoku
Bursaspor'a haciz şoku
Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri, Varna Limanı'nda
Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri, Varna Limanı'nda
Uyuşturucu madde sahil kenarlarına vurmaya devam ediyor.
Uyuşturucu madde sahil kenarlarına vurmaya devam ediyor.
Oruç,''yeniden doğuş''
Oruç,''yeniden doğuş''
Çocukların kurcaladığı tüfekten çıkan saçmalar hayatına son verdi
Çocukların kurcaladığı tüfekten çıkan saçmalar hayatına son verdi
Pınar Karşıyaka Final Four'da
Pınar Karşıyaka Final Four'da
İstanbul tartışması TBMM Genel Kurulu'nda
İstanbul tartışması TBMM Genel Kurulu'nda
Skandal yüzme yarışması
Skandal yüzme yarışması
Yüz tanıma sistemiyle geçiş Sabiha Gökçen'de başladı
Yüz tanıma sistemiyle geçiş Sabiha Gökçen'de başladı
Medya24 Tv Avustralya'da...
Medya24 Tv Avustralya'da...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Belediye Reisliği'ni de yürütecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Belediye Reisliği'ni de yürütecek
İptal kararından sonra CHP seferberlik ilan etti
İptal kararından sonra CHP seferberlik ilan etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji