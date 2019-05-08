Medya24 Tv Avustralya'da...

Geçtiğimiz yıl Medya24 ve Haberin Gündemi ailesine katılan ünlü yapımcı Melih Göğebakan, Medya24 Tv Avustralya için kolları sıvadı. Haberin Gündemi ve Medya24'ün Avusturalya Genel Koordinatörlüğü görevini yürüten Göğebakan, bilindiği üzere Osmanlı Ocakları Uluslararası Teşkilat Başkanlığı görevine de devam ediyor.

Türkiye'nin ilk HD ip Tv olma özelliğine sahip Medya24 TV, artık Avustralya'da da ip platformalara girerek yayın hayatına başlıyor. Melih Göğebakan'ın girişimleri ile Avusturalya'da bulunan platformalara girecek olan Medya24 Tv şimdiden gurbetçiler tarafından dikkatle takip edilmeye başladı.

Genel ve tarafsız olma özelliği ile öne çıkan Medya24 Tv kaliteli yayıncılığı ve içeriği sayesinde hızla ilerlemeye ve büyümeye devam ediyor. Yıllardır dünyada kullanılan ve Türkiye'nin geçtiğimiz 1 yıl içerisinde tanımaya başladığı "İsteğe Bağlı Yayıncılık" Medya24 Tv ile yeni bir çağı başlatmış oldu.

Ünlü yapımcı Melih Göğebakan yaptığı yazılı açıklamada meraklandırdı; "Tüm dünya genelinde bulunan ip platformalar ile sözleşmelerimiz hızlıca ilerliyor. Çok yakında dünya bizden bahsedecek. Öyle içeriklerhazılıyporuz ki başka bir kanal izlemeyeceksiniz. Bizi izlemeye devam edin."

Medya24 Tv Çok Yakında Turkcell Tv'de...

Ayrıca yaptığı yazılı açıklamada Medya24 Tv'yi çok yakında Turkcell TV'den de izlenebileceğinin müjdesini veren Göğebakan, "Daha fazla izleyiciye ve gurbetçiye ulşamak için elimizden gelen çalışmaları kaliteli şekilde yürüteceğiz" dedi.