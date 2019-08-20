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Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Medya AŞ.'de bu sabah 50 çalışanın işine resmen son verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Medya AŞ.'de bu sabah 50 çalışanın işine resmen son verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Medya AŞ.'de müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekipten oluşan 50 çalışan bu sabah işten çıkarıldı. Sabah saatlerinde işe gelen çalışanlar yeni yönetimin almış olduğu kararla şoke oldu. İBB Medya A.Ş İnsan Kaynakları, söz konusu durumu işten çıkarılan personele "İş akdiniz feshedildi" diyerek duyurdu. İşten çıkarılan personelin ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncesi eski yönetimle çalışan ekip olduğu öğrenildi.

İBB iştiraki olan Medya AŞ'de Yayınlar Müdürü Mustafa Güngör Twitter hesabından işten çıkarıldığını şu şekilde duyurdu:

İBB iştiraki olan Medya AŞ'de Yayınlar Müdürlüğü görevime bugün itibariyle yeni yönetim tarafından son verildi.Sadece benim işime son verildiğimi sanarken öğrendim ki benimle birlikte 50'ye yakın mesai arkadaşımın işine son verilmiş.İmanımız ve inancımız "Rızkı veren Allah".


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