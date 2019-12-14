Meclis'te şehit parası tartışması

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de AK Parti ile CHP'li vekillerin birbirinin üzerine yürüdüğü ve bütçe görüşmelerinde gergin anlara sahne olan tartışmanın nedeni belli oldu.

15 Temmuz şehit ve gazileri için bağış olarak toplanan 310 milyon liranın, 3,5 yıldır hak sahiplerine verilmemesi ve bu amaçla kurulan vakfın da adresinde bulunamaması iddiası TBMM'de sert tartışmalara neden oldu. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bağışlar, nemasıyla birlikte 338 milyon 971 bin 703 lira 97 kuruş olarak hesapta durmaktadır" diyerek iddiaları yalanladı.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Selçuk, "Para, kutsal görev esnasında yaralanan gazilerimiz ve şehitlerimiz için harcanacaktır'' dedi. CHP'li Murat Emir, "Niye dağıtmıyorsunuz neyi bekliyorsunuz?" derken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "Bahane yaratmayın, şehitlerin parasının üzerine oturmayın" diye tepki gösterdi.