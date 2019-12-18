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Meclis karıştı!
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Meclis karıştı!

2020 bütçe görüşmelerinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili, 'Masöz tutuyor' sözleri sonrası Meclis karıştı.

2020 bütçe görüşmelerinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili, "Masöz tutuyor" sözleri sonrası Meclis karıştı.

TBMM Genel Kurulunda konuşan CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i kastederek "Bu trol, kendini mıncıklamak için belediye kasasından aylığı 3 bin 800 liraya masöz tutuyor" demesi gerilimi artırdı. AK Partili ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

"Sosyal medyada trollük yapan bir eski belediye başkanının yaptıklarından kendisinin bile utandığını" söyleyen Ağbaba, "Bu trol, kendini mıncıklamak için belediye kasasından aylığı 3 bin 800 liraya masöz tutuyor." dedi.

Bu sırada AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis Başkanvekili Celal Adan, milletvekillerini yerlerine oturmaları konusunda uyardı. Adan, gerilimin sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Verilen arada da bir süre devam eden gerginlik milletvekillerinin araya girmesiyle yatıştı. Birleşimin açılmasının ardından konuşmasını sürdüren Ağbaba, TRT ve Anadolu Ajansına (AA) ilişkin eleştirilerde bulunarak, "TRT ve Anadolu Ajansının, bir suç örgütü gibi yönetildiğini" iddia etti.


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