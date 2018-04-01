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Meclis Başkanı Kahraman sessizliğini bozdu
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Meclis Başkanı Kahraman sessizliğini bozdu

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı kapsamında Meclis'te düzenlenen tiyatro oyununda kadın sanatçıların sahneye çıkmasına izin vermediği iddia edilen İsmail Kahraman sessizliğini bozdu.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, sosyal medyada yoğun şekilde eleştirilmesine neden olan Çanakkale Zaferi anma etkinliklerine ilişkin sessizliğin bozdu.

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı kapsamında 18 Mart'ta TBMM'de sahnelenen tiyatro oyunu öncesi prova yapan kadın sanatçılar iddialara göre Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın talimatıyla sahneden indirildi. Günlerdir konuşulan meseleye ilişkin sessizliğini bozan Kahraman, bugünkü sergi açılışında iddialara sert yanıt verdi.

KAHRAMAN SERT KONUŞTU

18 Mart Çanakkale anması kapsamında TBMM'deki Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneden indirildiği iddialarına sert sözlerle karşı çıktı.

"ÇANAKKALE'NİN MANASINI BİLMEYENLER..."

Kahraman konuyla ilgili şunları söyledi:

Yapılacak şey ne? Sadece ve sadece Çanakkale türküsünün söylenmesi. Söyleyenler içinde 16 tane hanım var. Toplam 13 erkek var. 29 kişi salondalar. 9 tane askerimiz orada. Muhteşem bir program. Herkesin memnun kaldığı bir program. Arkasından şehitlik ruhuna sahip olmayan, tarih duygusuna sahip olmayan, Çanakkale'nin manasını bilmeyenler, 'Meclis Başkanı ne yaptı biliyor musunuz?' Ne yaptı? 'Kadınları koymadı'. Nasıl koymaz!? O hanımlar ne ?


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