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MEB'den Yavuz Bingöl'den bağlama alınacak iddialarına yanıt
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

MEB'den Yavuz Bingöl'den bağlama alınacak iddialarına yanıt

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda dağıtılacak bağlamanın hükümete yakınlığıyla bilinen Yavuz Bingöl'den alınacağı iddialarına yanıt geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hükümete yakın isimlerden türkücü Yavuz Bingöl'den okullarda dağıtılmak üzere bağlama alacağı iddiaları tartışma yarattı. Okullara dağıtılmak üzere alınacak olan bağlamanın 85 bine yakın olması tartışma yaratırken, Bakanlık'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Türkücü Yavuz Bingöl'ün kendi adını taşıyan sanat merkezi "Sanat Hayattır Derneği" ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2017 yılında protokol imzalandı. Protokole göre 'Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' projesi kapsamında okullara bağlama ve piyago dağıtılacak. Söz konusu projede konuşulan rakamlar 84 bin 290 adet bağlama ve 3008 adet piyano.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKLE TANIŞMASI HEDEFLENİYOR

Ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin erken yaşlarda müzikle tanışmalarının sağlanması ve okullardaki müzik faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesine katkıda bulunmak amacıyla 19 Aralık 2017'de Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği arasında 'Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' protokolü imzalanmıştı.

MEB'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

MEB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, enstrümanların herhangi bir şahıstan değil, Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği tarafından temin edileceği belirtildi.


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