ÖSYM tarafından bu yıl ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) başladı. Türkiye genelinde ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da toplam 103 sınav merkezinde düzenlenen sınava 411 bin 805 aday katılıyor.

AGS, sabah saat 10.15’te başladı. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınav, 1035 bina ve 18 bin 90 salonda, 53 bin 977 görevli eşliğinde gerçekleştiriliyor.

80 soru, 110 dakika süre

AGS oturumunda adaylara sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile ilgili mevzuat konularından oluşan 80 çoktan seçmeli soru yöneltildi. Adaylara 110 dakika süre tanındı.

Sınav kapsamında, Anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu gibi yasal içerikler de yer aldı.

ÖABT oturumu saat 14.45’te yapılacak

MEB-AGS’nin ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise bugün saat 14.45’te başlayacak.

Nüfus müdürlükleri sınav için açık tutuldu

Kimliğini kaybeden ya da uygun kimliği bulunmayan adaylar için sınav günü il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu. Bu uygulama sayesinde adaylar sınavlarına sorunsuz şekilde katılım sağladı.

Veliler üniversite önlerinde heyecana ortak oldu

Sınava giren adayları yalnız bırakmak istemeyen aileler, sabah saatlerinden itibaren sınav binalarının önlerinde toplandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde toplanan veliler, yakınlarına moral vererek başarı diledi.