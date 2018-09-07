Mazotu biten yolcu otobüsü parasını yolculardan istedi

Özel bir firmaya ait şehirlerarası otobüs yolculuğunda inanılmaz bir olay yaşandı. İzmir'den Ankara'ya doğru yola çıkan otobüste, mazon bitince görevliler mazot parasını yolculardan istedi.

Yolcular ve görevliler arasında çıkan tartışma sonucu otobüs 3 saat boyunca yola çıkmazken, kazanan yolcular oldu. İddialara göre yolculardan mazot parası isteyen otobüs görevlileri, "Mazot parasını daha sonra mahkemede alırsınız" dedi.

YOLCULAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

İzmir'den kalkan yolcu otobüsü Ankara'ya gidiyordu. Araç bir süre sonra yol kenarında durdu. İddiaya göre şoför, yakıtın bittiğini ve üzerinde para olmadığını söyleyerek yolculardan mazot parası istedi.

Duruma tepki göstereren yolcular, herhangi bir ücret ödemedi. Otobüs 3 saat sonra şirket görevlilerinin yakıt almasıyla hareket etti.