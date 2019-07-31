Max Kruse özür diledi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, Bayern Münih ile oynanan ve 6-1 kaybedilen maç sonunda taraftarlardan özür diledi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu 6-1 kaybedilen Bayern Münih maçı sonunda açıklamalarda bulunarak sarı lacivertli taraftarlardan kendilerini affetmeleri ricasında bulundu. Fenerbahçe, Audi Cup yarı finalinde ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 yenilerek ağır bir kayıp aldı.

Max Kruse, takım olarak henüz hazır olmadıklarını söyleyerek, "Maçta planladıklarımızı gerçekleştiremedik. Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle hatalar yaparsanız yenilgi kaçınılmaz. Yine de bizim için önemli bir referans oldu bu maç. Eksiklerimizi de gördük, çok çalışmamız gerekiyor." dedi.